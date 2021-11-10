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Факты / Мир / Мировые новости

В Польше задержан россиянин, который помогал нелегалам пересечь границу

Мария Степанюк редактор ленты
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Польские пограничники сообщили о задержании трех человек, которые помогали нелегальным мигрантам попасть с территории Беларуси в Польшу.

В пресс-центре пограничной службы Польши сообщили о задержании гражданина Российской Федерации, а также граждан Литвы и Швеции.

— Вчера мы зафиксировали 599 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Задержаны девять человек (пять человек из Ливии, три человека из Ирака и один гражданин Сирии). Решение о выезде из Польши было принято против 48 человек. За пособничество задержаны три человека (граждане РФ, Швеции и Литвы), — говорится в сообщении.

Польша не сообщала Москве о задержании их гражданина, но должна сделать это в ближайшие три дня.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда несколько сотен нелегалов пытались прорваться в Польшу с территории Беларуси. В приграничную зону Польша стянула 12 тыс. военных.

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Страны Европейского Союза обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в давлении на ЕС. Поскольку он использует нелегалов как оружие в гибридной войне.

Белорусская сторона еще больше обостряет ситуацию, ведь в сети появились кадры с огромными очередями на рейсы из аэропорта Дамаска в Минск.

Фото: Getty Images

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