Польские пограничники сообщили о задержании трех человек, которые помогали нелегальным мигрантам попасть с территории Беларуси в Польшу.

В пресс-центре пограничной службы Польши сообщили о задержании гражданина Российской Федерации, а также граждан Литвы и Швеции.

— Вчера мы зафиксировали 599 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Задержаны девять человек (пять человек из Ливии, три человека из Ирака и один гражданин Сирии). Решение о выезде из Польши было принято против 48 человек. За пособничество задержаны три человека (граждане РФ, Швеции и Литвы), — говорится в сообщении.

Wczoraj odnotowaliśmy 599 prób nielegalnego przekroczenia granicy Zatrzymanych zostało 9os.(5ob.LBN,3ob.IRQ,1ob.SYR). Wobec 48 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu Polski. Za pomocnictwo zatrzymano 3os.(1ob.RUS, 1ob.SWE, 1ob.LTU).#TrzymamyStraz pic.twitter.com/e0YJYOmGEz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 10, 2021

Польша не сообщала Москве о задержании их гражданина, но должна сделать это в ближайшие три дня.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда несколько сотен нелегалов пытались прорваться в Польшу с территории Беларуси. В приграничную зону Польша стянула 12 тыс. военных.

Страны Европейского Союза обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в давлении на ЕС. Поскольку он использует нелегалов как оружие в гибридной войне.

Белорусская сторона еще больше обостряет ситуацию, ведь в сети появились кадры с огромными очередями на рейсы из аэропорта Дамаска в Минск.