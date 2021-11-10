Российская Федерация перебрасывает все больше танков к границам с Украиной. Речь идет, в частности, о боевых танках Т-80У, что используются при непосредственном столкновении с противником.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на британскую военно-разведывательную компанию Janes.

Такие действия Москвы усугубляют беспокойство стран Запада на фоне сообщений о наращивании российских войск вблизи украинских границ.

Согласно отчету компании Janes, полученному журналистами Bloomberg, РФ перебросила по крайней мере один батальон основных боевых танков Т-80У на железнодорожную станцию в Воронежской области (о чем свидетельствуют кадры из соцсетей от 7 ноября). Похоже, что танки направляются на полигон Погоново.

Этот полигон находится примерно в 250 км от границы Украины. Именно туда весной этого года Россия стягивала дополнительные войска, что вызвало беспокойство Запада.

На прошлой неделе компания Janes также зафиксировала перебрасывание российских танков и самоходной артиллерии в Брянскую и Курскую области, граничащие с Украиной на севере. Это произошло 28-29 октября.

По данным Janes, в отличие от достаточно открытого наращивания военных сил РФ у границ Украины весной этого года, нынешнее развертывание войск является скрытым. Оно часто происходит ночью и осуществляется элитными военными подразделениями РФ.

В компании считают, что такие действия Москвы, скорее всего, направлены не просто на устрашение, а на создание активной угрозы.

Что известно о стягивании войск РФ к украинским границам?

Недавно в американском издании The Washington Post вышла статья о том, что Россия возобновила наращивание военных сил у украинской границы. Отмечалось, что социальные сети заполонили видео, где российские военные поезда перемещают большое количество техники.

В Минобороны Украины опровергали информацию СМИ относительно дополнительного перебрасывания войск РФ, вооружения и военной техники к границам.

Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала уверял, что ситуация у границ контролируема, а наращивание российских войск не наблюдается.

Об этом заявлял и секретарь президента Украины Сергей Никифоров, ссылаясь на данные Минобороны и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По словам Никифорова, у Офиса президента нет подтверждения информации о стягивании и наращивании российских войск вблизи границ Украины.

Между тем, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США внимательно следят за наращиванием военной активности России вблизи границ с Украиной.

А журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на информированные источники сообщали, что глава ЦРУ Билл Бернс посетил Москву. Его отправил туда американский лидер Джо Байден, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием войск РФ.