Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны распространяют фейк о планах России напасть на Украину, но при этом предупредил, что не останется в стороне в случае войны.

Об этом Лукашенко заявил сегодня, 29 ноября, на совещании в центре стратегического управления Министерства обороны по военной безопасности.

— Еще раз наши “партнеры”, как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги, пытаются “построить” Россию. Потому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Ну, если собирается – положите факты на стол и подтвердите этот тезис, – заявил он.

В то же время он заявил, что Беларусь не останется в стороне, если Запад развяжет войну на границе с Россией.

По словам Лукашенко, Запад якобы начал активные действия вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она собирается напасть на Украину.

Самопровозглашенный президент также заявил, что Украина и западные страны в этой связи “начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу” и “выводят туда военный контингент… около 8 тыс. на этом этапе”.

Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси есть все возможности реагировать на любые “движения с оружием на границах”.

В данный момент Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. войск и может осуществить атаку на нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Military Times.

Источник: Белта