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Землетрясения и новые потоки лавы: на острове Ла-Пальма продолжает бушевать вулкан

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Виверження вулкана на острові Ла-Пальма

На острове Ла-Пальма, пострадавшем от извержения вулкана, открылись новые жерла.

По словам пресс-секретаря Национального географического института Испании Марии Хосе Бланко, новые потоки лавы угрожают местам, до которых магма ранее не могла добраться.

Согласно расчетам ученых, из основного жерла лава движется со скоростью шесть метров в минуту.

За все время извержения вулкана было зафиксировано более 11 потоков, которые частично разрушили или полностью уничтожили дома, дороги, кладбища и прочие места.

На фоне извержения вулкана 29 ноября сейсмологи зафиксировали несколько десятков землетрясений, максимальная магнитуда которых составляла 4,8 балла по Шкале Рихтера.

Подземные толчки ощущались в населенных пунктах, где по-прежнему остаются местные жители, которые не были эвакуированы ранее. С сентября свои дома были вынуждены покинуть около семи тысяч человек.

Очаг одного из самых мощных землетрясений залегал в Фуэнкальенте на глубине 24 км, второго – в Мазо на глубине 34 км.

Между тем, несмотря на сейсмическую активность и извержение вулкана, на острове возобновились авиаперелеты.

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Источник: AP

Фото: Getty Images

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