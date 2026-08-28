Согласно российским данным, в августе экспорт РФ значительно сократился: по отдельным направлениям падение достигло 80%. Кроме того, корабли Черноморского флота РФ заблокированы в Новороссийске из-за ударов украинских дронов.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил по итогам доклада руководителя ГУР МО Олега Иващенко.

Значительное сокращение российского экспорта

— Наша военная разведка фиксирует, что, согласно внутренним российским документам, только за этот месяц отдельные составляющие экспорта из страны-агрессора уже сократились на 80%. Это ощутимые потери для российского федерального бюджета, а также региональных бюджетов, которые и без того находились на грани банкротства, — сообщил глава государства в пятницу, 28 августа.

По словам Зеленского, российская сторона признает, что корабли Черноморского флота РФ заблокированы в Новороссийске. Из-за ударов украинских дронов они не могут выходить в море и выполнять задачи.

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— Выхода из такой ситуации российское руководство не находит, – отметил президент.

Он также отметил, что Россия рассматривает возможность оснащать гражданские суда стрелковым оружием, средствами РЭБ и военным персоналом.

При этом российский флот не способен обеспечить сопровождение торгового и теневого флота, который заходит в соответствующие порты.

— Подготовим соответствующие наши средства реагирования на такую милитаризацию Россией судоходства, – добавил Зеленский.

Президент сообщил, что Украина будет противодействовать планам России по наращиванию производства баллистических ракет.

По словам Зеленского, важно обеспечить соответствующую санкционную поддержку в основных мировых юрисдикциях.

— Все поставки компонентов, оборудования и станков, которые Россия использует для производства ракет, должны быть полностью заблокированы. И это ответственность, в частности, и партнеров: без иностранных компонентов россияне не способны реализовать ни один из пунктов своей ракетной программы, – подчеркнул глава государства.

Напомним, за сутки 26 августа Силы обороны нанесли удары по 16 объектам на территории России. Среди пораженных целей были нефтяные предприятия, аэродромы, а также объекты военной и логистической инфраструктуры.

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