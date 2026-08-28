Есть вещи, которые задают настроение, заряжают энергией, вдохновляют новые достижения и дарят комфорт нового уровня. Такие позиции легко становятся незаменимыми фаворитами как во время активности, так и в повседневной жизни.

Ищете для себя обновку, которая подарит лучший опыт ношения и поможет достичь новых свершений? Тогда Adidas представляет свои брендовые линейки, сочетающие качество, выносливость и стильный дизайн!

Когда стартовала легенда

Adidas начал свой путь в 1949 году, когда Ади Дасслер создал компанию, вскоре ставшую символом инноваций и уникального видения спортивной продукции. Сегодня бренд известен в разных уголках мира и остается неизменным лидером для миллионов людей.

Сейчас смотрят

Торговая марка имеет особенность – она четко понимает потребности своей аудитории и находит идеальные решения по любому запросу. Именно поэтому он стал фаворитом многих, а теперь готов покорить ваше сердце.

Важные этапы создания

Производство фирмы выделяется тщательностью и надежностью, ведь компания уделяет особое внимание наименьшим деталям.

Хотите ознакомиться с главными аспектами поближе?

Всегда контролируется подбор материалов, чтобы они соответствовали самым высоким стандартам. Благодаря этому изделия выдерживают даже интенсивное ношение, надолго сохраняя первоначальный вид, обеспечивают отличную вентиляцию и приятно прикасаются к коже.

Применяется большое количество современных технологий, которые делают продукцию еще более функциональной – начиная с амортизации Dreamstrike+, Lightstrike Pro или Boost, завершая системами отвода влаги Aeroready или теплоизоляцией Climawarm.

Тщательно разрабатываются крои моделей, конструкции и мелкие элементы, включая застежки, регулируемые шнурки, ручки на сумках, карманы и подошвы.

Adidas знает, что каждая деталь играет свою важную роль, поэтому всегда выкладывается на максимум.

Что представлено в ассортименте

В каталоге вас ждут сотни различных моделей для различных видов активности – бега, футбола, баскетбола, хайкинга и трейлранинга, пилатеса, йоги, плавания и просто лайфстайла.

Окунайтесь в это пространство и спешите выбрать собственного фаворита!

А что попадет в корзину в этот раз?

Футболки, футболки или спорт-топы.

Свитшоты, худые и лонгсливы.

Шорты, леггинсы, брюки, велосипеды или юбки.

Куртки, ветровки, жилеты и пуховики.

Кроссовки, кеды, сапоги или слайдеры.

Головные уборы, рюкзаки, сумки, носки.

Еще больше позиций можно увидеть на сайте! Обновите свой арсенал и покажите миру свой взгляд на современный спортстайл. С Adidas это легко!

А заказать оригинальные товары можно уже сегодня в онлайн-магазине в считанные минуты. Торопитесь оформить заказ!

Фото: Adidas

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