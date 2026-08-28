Вражеская атака на Сумы произошла днем в пятницу, 28 августа. Россияне ударили ракетами по промышленной зоне, есть разрушения и раненые.

Об этом сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Атака на Сумы 28 августа: каковы последствия

— Россия ударила по Сумам двумя ракетами неизвестного типа. Удар был нанесен по промышленной зоне в Заречном районе, — заявил Кривошеенко.

По его словам, удар вызвал возгорание хозяйственных помещений и автомобилей.

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Предварительно известно, что в результате атаки на Сумы сегодня ранения получили семь человек, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Раненых доставили в больницы.

Напомним, этой ночью россияне массированно атаковали Сумы КАБами. Всего было зафиксировано восемь ударов в пяти локациях.

В результате ночной атаки на Сумы погиб мужчина, семь человек пострадали. Повреждены частные жилые дома, промышленная зона, объект инфраструктуры и станция технического обслуживания.

Был уничтожен сортировочный центр Новой почты в Сумах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 647-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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