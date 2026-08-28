Российские атаки на склады и распределительные центры продуктовых сетей уничтожили около 90% их логистики.

Несмотря на это, угрозы системного дефицита продуктов питания в Украине нет, заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

Россияне уничтожили 90% складов продуктовых сетей

За последний месяц российские войска атаковали баллистическими ракетами и дронами склады и распределительные центры продуктовых сетей Фора, Varus, Сільпо и NOVUS.

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— На сегодняшний день уничтожено, условно говоря, 90% логистики продуктов питания торговых сетей, но вместе с тем, это не означает, что украинцы останутся без продуктов питания. Будет изменяемая логистика, как говорят, с колес, другие варианты оперативного снабжения. То есть угрозы голода и системного физического дефицита продуктов питания не будет, — отметил Высоцкий.

Министр добавил, что российские войска целенаправленно бьют по логистическим центрам, из-за чего торговым сетям приходится искать альтернативные пути доставки товаров.

Одним из таких вариантов является прямое снабжение продукции от производителей в магазины. Такой формат значительно более дорогой, сложный и длительный.

— Ассортимент — да, может несколько пострадать, мы об этом раньше предупреждали. Но угрозы для физического наличия, по крайней мере базовых продуктов в ближайших доступных к потребителю магазинах, отсутствуют, — подчеркнул Высоцкий.

Ранее в ЦПД сообщали о попытках россиян распространять в сети панические настроения из-за временного отсутствия отдельных товаров на полках украинских магазинов.

В ЦПД подчеркивали, что причиной этого являются логистические последствия российских атак, а не продовольственный дефицит.

Источник : Укрінформ

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