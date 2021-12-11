Количество войск Российской Федерации вдоль украинской границы продолжает увеличиваться.

Об этом во время пресс-конференции 10 декабря сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

– В западной части РФ у украинской границы все еще находится значительное количество российских войск, — отметил Джон Кирби.

По словам представителя Минобороны США, Соединенные Штаты продолжают наблюдать рост последние дни и недели.

Тему концентрации российских войск у границ Украины 13 декабря обсудят министры иностранных дел стран Европейского Союза.

Совет ЕС проинформируют о наращивании российской военной мощи, передвижении войск и техники на границе с Украиной.

Напомним, что именно ситуация на границе с Украиной была основной темой видеозвонка президентов США и РФ 7 декабря.

Как отметили в Белом доме, Байден дал четко понять Путину, что Соединенные Штаты и их союзники будут отвечать сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.

9 декабря содержание разговора с главой Кремля президент США обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам руководителя Офиса президента, Джо Байден заверил украинскую сторону, что Соединенные Штаты окажут всю необходимую помощь для противостояния в случае угрозы со стороны РФ.

Джерело: Department of Defense