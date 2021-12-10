Министры иностранных дел стран Европейского Союза во время заседания в понедельник, 13 декабря, обсудят концентрацию российских войск у границ Украины.

Соответствующая повестка дня обнародована на сайте Совета ЕС.

– Совет ЕС будет проинформирован о наращивании российской военной мощи, передвижении войск и техники на границе с Украиной, — отмечается в сообщении.

Среди тем для обсуждения есть также ситуация в Беларуси и других странах (таких как Эфиопия и Афганистан).

Кроме того, главы МИД обсудят отношения между Евросоюзом и Африкой (среди тем – ситуация на континенте, безопасность, здоровье и демография).

Министры также обменяются мнениями об отношениях с Центральной Азией (и коснутся темы Афганистана). Предметом для обсуждения 13 декабря станет и Венесуэла.

По итогам заседания будут приняты заключения по Договору о совместной политике в сфере безопасности и обороны (CSDP).

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз расширит санкции против России в ответ на усиление агрессии против Украины.

А президент Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что РФ придется заплатить высокую цену (как в политическом, так и в экономическом плане), если ее войска снова будут угрожать суверенитету Украины.

7 декабря президент США Джо Байден провел переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Одной из тем разговора стало наращивание войск РФ вблизи Украины.

В Белом доме заверили, что США готовы применить против России санкции, которых не было, начиная с 2014 года.

Источник: Совет ЕС