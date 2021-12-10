9 декабря состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Соединенных Штатов Джо Байдена.

Центральной темой разговора было обсуждение саммита президента США и главы Кремля Владимира Путина 7 декабря.

Телефонный звонок ориентировочно должен был состояться в 19.30, но начался с небольшой задержкой.

Около 22.00 глава Офиса президента Андрей Ермак известил о завершении телефонного звонка.

По его словам, разговор длился почти полтора часа “в очень откровенной и прямой атмосфере”.

Байден повторил заявления, озвученные в Белом доме 7 декабря, о том, что четко предупредил Путина о последствиях в случае эскалации или вторжения на территорию Украины и пригрозил ему “беспрецедентными санкциями, если такое случится”.

Подчеркнул Байден также, что решение Украины относительно вступления в НАТО зависит только от нее и членов Североатлантического альянса.

Пообещал глава Белого дома Украине всю необходимую помощь для противостояния в случае угрозы и поздравил страну “со значительным прогрессом в проведении реформ”.

Впоследствии об итогах переговоров известил в Twitter и Владимир Зеленский.

– Завершил полуторачасовой разговор с Джо Байденом. Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Коснулись хода внутренних реформ в Украине, – лаконично проинформировал общественность глава государства.

Завершив півторагодинну розмову з @POTUS. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні. pic.twitter.com/rialXAQGxq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2021

В пресс-службе главы государства отметили, что президенты предметно обсудили вопросы безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в противодействии гибридной агрессии, которая продолжается, и остановились на вопросе энергетической безопасности нашего государства.

– Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект Северный поток-2 исключительно сквозь призму энергетических и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии, – сообщили в Офисе президента.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Андрея Сибиги, прозвучала 9 декабря и информация о том, что президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с главой РФ Владимиром Путиным.

– Мы надеемся, что, в частности, при поддержке наших партнеров, этот разговор состоится, – отметил Андрей Сибига.

Вопрос Украины подняли и во время пресс-конференции в Белом доме. Журналистов, в частности, интересовало, не рекомендовала ли администрация США Украине уступить территории ради урегулирования конфликта с Россией.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки эту информацию категорически опровергла.

Напомним, 6 декабря американская журналистка и репортер Белого дома Наталья Бертран отметила, что после разговора с Путиным Джо Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эту информацию 7 декабря подтверждали и в Офисе президента.

Однако после переговоров с главой РФ советник по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме заявил, что глава Соединенных Штатов Джо Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря.