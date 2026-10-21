Украинский ведущий Владимир Остапчук высказался по поводу конфликта между его третьей женой Екатериной Полтавской (Остапчук) и второй женой Кристиной Горняк.

На своей странице в Instagram Остапчук четко озвучил свою позицию по поводу ссоры Екатерины Остапчук и Кристины Горняк.

Владимир Остапчук о ссоре Екатерины Полтавской и Кристины Горняк

По словам Остапчука, отсутствие реакции в соцсетях вовсе не означает безразличие к ситуации в семье. Ведущий подчеркнул, что полностью разделяет позицию своей жены Екатерины, однако не видит смысла возвращаться к событиям прошлого.

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— Полностью поддерживаю жену, ведь если я ничего не напишу в сторис, значит, не поддерживаю, нужно буквально каждый шаг выкладывать в интернет, потому что жизни вне телефона не существует. Не из уважения, а из нежелания переносить события многолетней давности в настоящее, обсуждать не собираюсь, забыл, как будто это длилось всего несколько лет. Точно, именно столько это и длилось, — написал Владимир Остапчук.

Также Остапчук объяснил, почему именно Екатерина берет на себя публичные комментарии по поводу подобных споров.

— Катя как журналист сделает наши мысли понятными, а не хайповыми, и сегодня, а не сто лет назад. У меня писать выходит плохо. В микрофон лучше говорю, и через 42 года нахайповался уже, — добавил ведущий.

Сейчас Владимир Остапчук сосредоточен на семейном уюте, будущем пополнении и восстановлении нормального общения с детьми от первого брака с Еленой Войченко.

— У меня наконец-то все хорошо дома, я наконец-то могу общаться с детьми от первого брака без скандалов из-за этого дома и с их мамой, у меня скоро родится четвертый ребенок, я выбираю быть с женой дома, возле нее, — резюмировал Владимир.

Напомним, что очередная ссора между Екатериной и Кристиной произошла после того, как Горняк появилась в проморолике проекта Холостяк 15.

В своей визитной карточке она вспомнила о предыдущем браке с ведущим, намекнув на сложный опыт семейной жизни.

В ответ Екатерина Остапчук публично выразила возмущение, обвинив бывшую супругу мужа в попытках пиариться на его имени и распространении ложной информации.

Кристина Горняк пока на упреки Екатерины Полтавской не отреагировала.

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