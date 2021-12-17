НАТО в диалоге с Россией будет стоять на стороне Украины – глава украинской миссии при Альянсе

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко сообщила, что “великой трагедии” в том, что страны запада допускают возможность диалога с Российской Федерацией, нет.

– Я считаю, что главное – что ты скажешь. То есть, какие сигналы ты донесешь. Я более чем убеждена, что НАТО в диалоге с Россией будет стоять на стороне Украины. Это то, что я вижу и публично, – подчеркнула она.

Также Галибаренко заявила, что важен формат такого диалога. По ее мнению, это будет Совет между НАТО и РФ, который уже был когда-то.

– Если не ошибаюсь, он не собирался уже 18 месяцев, соответственно, из-за той заморозки в отношениях, которая произошла. Я думаю, что это будет именно этот формат, – считает глава украинской миссии.

Также она напомнила, что президент Владимир Зеленский четко указал, что каким бы не был формат таких переговоров, к ним должна быть привлечена Украины, так как наша судьба не может обсуждаться без нашего при этом присутствия.

По словам Галибаренко, раньше, когда происходило заседание между НАТО и Россией, перед этим проводилось мероприятие с Украиной.

– То есть у нас была возможность так же посетить штаб-квартиру и у наших представителей украинской власти. Донести соответствующую позицию, провести соответствующие встречи и потому все, что обсуждалось потом, никогда не было для нас сюрпризом, – сообщила глава миссии Украины при НАТО.

Напомним, американское агентство Bloomberg, ссылаясь на дипломатов и политиков сообщало, что президент США Джо Байден заявил о возможности встречи некоторых стран-членов НАТО и России.

По данным источников издания, страны Балтии, Польша и Румыния выразили недовольство этим предложением президента США. Часть стран НАТО расценили такую инициативу Байдена как дипломатическую уступку Москве.

17 декабря российское Министерство иностранных дел опубликовало предложение по проекты Договоров между США и Россией, а также НАТО и РФ, по гарантиям безопасности.

В нем Россия потребовала юридически закрепить отказ от приема Украины и Грузии в НАТО, а также – от развития военных отношений Альянса с этими странами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены изучили последние предложения, полученные от России, и подчеркнул, что любой диалог будет проходить только в консультации с Украиной.

Белый дом также отказался вести переговоры о европейской безопасности без союзников в Европе.