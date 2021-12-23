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В Гонконге убрали статую, посвященную жертвам разгона на площади Тяньаньмэнь

Марта Бондаренко редактор ленты
Китай

Гонконгский университет вечером 22 декабря демонтировал статую, которую установили в память о жертвах бойни на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

На статуе была изображена возвышающаяся в высоту груда трупов — это символическая память о сотнях, а возможно, и о тысячах протестующих за демократию, убитых китайскими властями в 1989 году.

Это был один из немногих мемориалов в Гонконге, посвященных тем трагическим событиям.

Для Китая события более чем 30-летней давности — очень деликатная тема, ее всячески пытаются стереть из памяти людей. Инцидент считается весьма чувствительным с политической точки зрения, и власти запрещают даже косвенные отсылки на события 4 июня.

Ранее Гонконг был одним из немногих мест в Китае, где можно было публично отмечать годовщины протестов на площади Тяньаньмэнь.

С начала 1980-х годов Китай переживал политические и экономические изменения. Коммунистическая партия разделилась на тех, кто призывал к реформам, и консерваторов, желавших сохранить жесткий государственный контроль. В середине 1980-х годов на протесты вышли студенты — они призывали к демократии, большей политической свободе. Тысячи людей неделями стояли лагерем на площади, но 3 июня правительство направило туда военных. По людям открыли огонь.

Правительство Китая заявляет, что погибли 200 мирных жителей и несколько десятков сотрудников службы безопасности. По другим оценкам, погибших от нескольких сотен до 10 тыс. человек.

Гонконгский университет хотел убрать статую Столп позора в октябре. Это монумент датского скульптора Йенса Гальшиота, который он передал университету в 1997 году.

— Решение относительно старой статуи было принято согласно оценке рисков в интересах университета, — говорится в заявлении учебного заведения.

В среду вечером монумент оградили и рабочие принялись демонтировать 8-метровую статую. Охранники блокировали доступ журналистов.

Напомним, что в прошлом году Пекин ввел строгий закон о национальной безопасности, который криминализирует отделение, подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными силами. Активисты говорят, что закон используется для подавления гражданского общества, заключения в тюрьму борцов за демократию и ограничения основных свобод.

В 2020 году власти Гонконга запретили ежегодное бдение в память о погибших на площади Тяньаньмэнь. Это произошло впервые за 30 лет. Чиновники сослались на карантинные ограничения.

Ранее сообщалось, что актер, продюсер, режиссер Джеки Чан заявил, что желает стать членом Коммунистической партии Китая. В молодости Чан не одобрял политику Пекина – в частности, в 1989 году он участвовал в концерте в поддержку протестов на площади Тяньаньмэнь.

Источник: BBC

Фото: Pexels

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