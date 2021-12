Гонконгский университет вечером 22 декабря демонтировал статую, которую установили в память о жертвах бойни на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

На статуе была изображена возвышающаяся в высоту груда трупов — это символическая память о сотнях, а возможно, и о тысячах протестующих за демократию, убитых китайскими властями в 1989 году.

Это был один из немногих мемориалов в Гонконге, посвященных тем трагическим событиям.

Для Китая события более чем 30-летней давности — очень деликатная тема, ее всячески пытаются стереть из памяти людей. Инцидент считается весьма чувствительным с политической точки зрения, и власти запрещают даже косвенные отсылки на события 4 июня.

Ранее Гонконг был одним из немногих мест в Китае, где можно было публично отмечать годовщины протестов на площади Тяньаньмэнь.

С начала 1980-х годов Китай переживал политические и экономические изменения. Коммунистическая партия разделилась на тех, кто призывал к реформам, и консерваторов, желавших сохранить жесткий государственный контроль. В середине 1980-х годов на протесты вышли студенты — они призывали к демократии, большей политической свободе. Тысячи людей неделями стояли лагерем на площади, но 3 июня правительство направило туда военных. По людям открыли огонь.

Правительство Китая заявляет, что погибли 200 мирных жителей и несколько десятков сотрудников службы безопасности. По другим оценкам, погибших от нескольких сотен до 10 тыс. человек.

Гонконгский университет хотел убрать статую Столп позора в октябре. Это монумент датского скульптора Йенса Гальшиота, который он передал университету в 1997 году.

This was the scene this afternoon outside the “Pillar of Shame” statue at Hong Kong University as bystanders bid their farewells to @Galschiot ‘s sculpture commemorating victims of 1989 #TiananmenSquareMassacre pic.twitter.com/hElLV6O7hW

В среду вечером монумент оградили и рабочие принялись демонтировать 8-метровую статую. Охранники блокировали доступ журналистов.

The Pillar of Shame is getting demolished right now in Hongkong. The sculpture has been covered and is heavyly guarded so that no students can document what is going on. This is happening in the middle of the night in Hongkong. Im shoked. #Thepillarofshame???? pic.twitter.com/eSDjTWql7y

— Jens Galschiøt (@Galschiot) December 22, 2021