В Ливии на побережье обнаружили тела 28 мигрантов

Тела 28 мигрантов обнаружили на западном побережье Ливии после того, как их лодка затонула.

— Высокая степень разложения тел свидетельствует о том, что кораблекрушение произошло несколько дней назад, — сказал представитель безопасности, добавив, что количество жертв может возрасти.

Команды ливийского Красного Полумесяца обнаружили также трех мигрантов, выживших в двух разных местах на пляжах Аль-Алоус, примерно в 90 км от Триполи. Им оказали медицинскую помощь.

По данным издания, сотни мигрантов пытаются выбраться из охваченной конфликтами и беззаконием Ливии и добраться до Европы. Мигранты часто используют для переправки непригодные для плавания часто тонущие суда.

В Международной организации по миграции (МОМ) сообщили, последняя трагедия произошла лишь спустя несколько дней после того, как 160 мигрантов погибли в течение недели в подобных инцидентах, в результате чего общее число погибших в этом году достигло 1,5 тыс. человек.

По информации МОМ, более 30 тыс. мигрантов перехватили за этот же период и вернули в Ливию.

Европейский Союз тесно сотрудничает с ливийской береговой охраной, чтобы сократить количество мигрантов, прибывающих на европейские берега.

Источник: Al Arabiya