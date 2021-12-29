Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что у официального Вашингтона не поменялся подход к Украине — все решения, касающиеся Украины, не будут приниматься без ее участия.

Об этом Нед Прайс сказал на пресс-брифинге.

— Что касается России и нашего взаимодействия с ней, то в ближайшие дни Госдепартамент поделится подробностями переговоров, но подход Вашингтона к Украине остается четким и последовательным. Мы стремились объединить союз между двумя направлениями: сдерживание и дипломатия, — сказал представитель Госдепа.

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Он напомнил, что США и НАТО едины относительно последствий, которые ожидают Россию, если она вторгнется в Украину.

— Но мы также едины в нашей готовности вести дипломатические переговоры с Россией. С этой целью мы надеемся на участие с Россией в диалоге о стратегической стабильности 10 января, — сказал Нед Прайс.

По его словам, Россия и НАТО намерены провести заседание Россия-НАТО 12-го числа, а обсуждение в ОБСЕ намечено на 13-е.

— Когда мы сядем за стол переговоров, мы обязательно изложим свои опасения. Я полагаю, что Россия сделает то же самое, но мы всегда будем придерживаться принципа: ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, ничего о них без них, — подчеркнул представитель Госдепа.

Он отметил, что будут области, в которых стороны смогут прийти к согласию.

Нед Прайс заявил, что дипломатический диалог может быть конструктивным, поскольку Вашингтон стремится снизить вероятность конфликта в Украине и вокруг нее.

Ранее в Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили о подготовке новых санкций против Российской Федерации. Речь идет о подготовке мер, направленных на сдерживание РФ от вторжения в Украину.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Североатлантический Альянс предоставит Украине всю необходимую помощь и поддержку в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Источник: Госдеп США