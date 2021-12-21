США готовят новые санкции против РФ из-за угрозы вторжения в Украину

В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили о подготовке новых санкций против Российской Федерации. Речь идет о подготовке мер, направленных на сдерживание РФ от вторжения в Украину.

Об этом сообщила помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

— Существенный прогресс на дипломатическом фронте возможен только при деэскалации, а не эскалации. Поэтому мы призываем Россию к деэскалации, – сказала она.

Донфрид уточнила, что США тесно сотрудничают с ЕС по санкциям, которые будут иметь “серьезные последствия для РФ” в случае военной эскалации в Украине.

— Вместе с нашими союзниками мы дали понять, что ответим серьезными экономическими мерами, которые мы не рассматривали в прошлом и которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансовой системе, — добавила Донфрид.

Она также отметила, что Белый дом готов оказывать поддержку нормандскому формату, но присоединяться к нему не собирается.

В декабре агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорилось, что некоторые страны ЕС отказываются быстро разработать конкретные санкции и другие наказания для России, если она вторгнется в Украину.

По данным агентства, речь идет о Германии, Франции, Италии и Испании. Сообщается, что эти страны сначала хотят сосредоточиться на разговоре с Москвой, прежде чем приступить к введению экономических мер.