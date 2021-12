Ликвидация правозащитного центра Мемориал и международного Мемориала в Британни считают очередным ударом по свободе слова в России.

Как заявила министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс, Мемориал десятилетиями неустанно работал над тем, чтобы злоупотребления советского периода никогда не были забыты.

Deeply concerned by liquidation of Russian human rights group Memorial by ???????? courts. Memorial has worked tirelessly for decades to ensure abuses of Soviet era are never forgotten. Its closure is another chilling blow to freedom of expression in Russia.

