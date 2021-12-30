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Удар по свободе слова: глава МИД Британии осудила ликвидацию Мемориала в России

Абрамова Юлия редактор ленты
Удар по свободе слова: глава МИД Британии осудила ликвидацию Мемориала в России

Ликвидация правозащитного центра Мемориал и международного Мемориала в Британни считают очередным ударом по свободе слова в России.

Как заявила министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс, Мемориал десятилетиями неустанно работал над тем, чтобы злоупотребления советского периода никогда не были забыты.

– Его закрытие – это очередной пугающий удар по свободе слова в России, – написала она.

Формально правозащитную группу ликвидировали за то, что она не пометила ряд сообщений в социальных сетях своим официальным статусом “иностранный агент”. Это обозначение было присвоено в 2016 году для получения финансирования из-за рубежа.

В прокуратуре заявили, что международный Мемориал якобы искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР как террористического государства. Кроме того, правозащитная группа получает деньги от Запада за то, чтобы сосредоточить внимание на советских преступлениях, а не на “славном прошлом”.

Правозащитная организация Amnesty International осудила решение о ликвидации Мемориала и назвала это оскорблением памяти жертв советского ГУЛАГа.

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