Ликвидация правозащитного центра Мемориал и международного Мемориала в Британни считают очередным ударом по свободе слова в России.

Как заявила министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс, Мемориал десятилетиями неустанно работал над тем, чтобы злоупотребления советского периода никогда не были забыты.

– Его закрытие – это очередной пугающий удар по свободе слова в России, – написала она.

Deeply concerned by liquidation of Russian human rights group Memorial by ???????? courts. Memorial has worked tirelessly for decades to ensure abuses of Soviet era are never forgotten. Its closure is another chilling blow to freedom of expression in Russia. — Liz Truss (@trussliz) December 29, 2021

Формально правозащитную группу ликвидировали за то, что она не пометила ряд сообщений в социальных сетях своим официальным статусом “иностранный агент”. Это обозначение было присвоено в 2016 году для получения финансирования из-за рубежа.

В прокуратуре заявили, что международный Мемориал якобы искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР как террористического государства. Кроме того, правозащитная группа получает деньги от Запада за то, чтобы сосредоточить внимание на советских преступлениях, а не на “славном прошлом”.