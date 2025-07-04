Надо искать боевые единицы, а не наводчиков: Храпчинский о дронах с модемами во время атаки на Киев

Украинским специальным службам нужно активнее искать реальные боевые единицы, которые обеспечивают работу российских технологий в глубоком тылу, кроме наводчиков.

Об этом заявил заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский в эфире Свобода Live.

О чем свидетельствует появление дронов с радиомодемами над Киевом

По словам эксперта, Россия стремится получать в режиме реального времени информацию о том, как происходит атака ударными беспилотниками или другими средствами поражения.

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Именно поэтому можно увидеть мобильные модемы в дронах Shahed и разведывательных беспилотниках, которые летают по Украине, пояснил Храпчинский.

Он убежден, что появление дронов с радиомодемами над Киевом может свидетельствовать о наличии поблизости ретрансляторов или других технических средств.

По его мнению, украинским спецслужбам стоит активнее включаться и думать, как искать реальные боевые единицы, которые используют такие технологии, кроме российских наводчиков.

Недавно командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр предупредил, что вскоре РФ может начать запускать 1 тыс. дронов в сутки для атак по Украине.

Источник : Радио Свобода

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