Возвращение РФ в состав G7: в Германии пока не видят оснований

Россия из-за аннексии Крыма сама исключила себя из клуба стран G7 и пока неизвестно, когда она сможет туда вернуться, учитывая нынешнее наращивание сил на границе с Украиной, заявила министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

– Пока неясно, когда Россия сможет вернуться в группу – нынешняя эскалация не облегчает ситуацию, – сказала дипломат в интервью агентству dpa.

По ее мнению, после агрессивных действий России на полуострове было правильно дать понять Кремлю, что на этой основе невозможно продолжать экономико-политический диалог.

Россию исключили из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В декабре 2021 г. главы МИД G7 осудили наращивание РФ войск на украинской границе и предупредили о масштабных последствиях в случае продолжения военной агрессии против Украины.

Во встрече принимали участие главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В 2022 году Великобритания передает председательство в G7 в Германии. В группу также входят США, Франция, Япония, Италия и Канада. Следующий саммит Большой семерки состоится летом в Германии.