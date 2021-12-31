Австралия одной из первых встретила приход 2022 года. Австралийский город Сидней новый год начал с грандиозного фейерверка, несмотря на коронавирусные ограничения, распространяющиеся в стране на пиротехнические шоу.

Обратный отсчет стартовал за минуту до полуночи на знаменитом мосту Харбор-Бридж. После наступления Нового года мост и Сиднейская опера засияли от вспышек фейерверков.

#NEWYEARS: Sydney rings in the New Year with incredible fireworks. pic.twitter.com/e0FzS9Nmx7 — Forbes (@Forbes) December 31, 2021

Новый год перед Австралией встретила Новая Зеландия. Островная страна в этот раз отказалась от классического праздничного салюта из телекоммуникационной башни Скай Тавер, но создала уникальное световое шоу в Окленде.

Эту же башню подсветили разными цветами. Водители, которые проезжали через Оклендский мост в бухте Вайтемата, сигналили в знак наступления нового года.

А вот первыми отнесли к истории 2021 год жители Кирибати (страна в Океании). Встретили новый год и жители островов Фиджи, Науру, Тувалу, Вануату, Микронезии и Соломоновых островов.

Факты ICTV подготовили материал, в котором вы узнаете, в каком порядке встречают Новый год в разных странах.