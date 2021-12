Австралия одной из первых встретила приход 2022 года. Австралийский город Сидней новый год начал с грандиозного фейерверка, несмотря на коронавирусные ограничения, распространяющиеся в стране на пиротехнические шоу.

Обратный отсчет стартовал за минуту до полуночи на знаменитом мосту Харбор-Бридж. После наступления Нового года мост и Сиднейская опера засияли от вспышек фейерверков.

#NEWYEARS: Sydney rings in the New Year with incredible fireworks. pic.twitter.com/e0FzS9Nmx7

— Forbes (@Forbes) December 31, 2021