Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Новая Зеландия и Австралия встретили 2022 световым шоу и фейерверком

Мария Степанюк редактор ленты
Сідней, Новий рік 2022 салют

Австралия одной из первых встретила приход 2022 года. Австралийский город Сидней новый год начал с грандиозного фейерверка, несмотря на коронавирусные ограничения, распространяющиеся в стране на пиротехнические шоу.

Обратный отсчет стартовал за минуту до полуночи на знаменитом мосту Харбор-Бридж. После наступления Нового года мост и Сиднейская опера засияли от вспышек фейерверков.

Новый год перед Австралией встретила Новая Зеландия. Островная страна в этот раз отказалась от классического праздничного салюта из телекоммуникационной башни Скай Тавер, но создала уникальное световое шоу в Окленде.

Эту же башню подсветили разными цветами. Водители, которые проезжали через Оклендский мост в бухте Вайтемата, сигналили в знак наступления нового года.

А вот первыми отнесли к истории 2021 год жители Кирибати (страна в Океании). Встретили новый год и жители островов Фиджи, Науру, Тувалу, Вануату, Микронезии и Соломоновых островов.

Факты ICTV подготовили материал, в котором вы узнаете, в каком порядке встречают Новый год в разных странах.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка