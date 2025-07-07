Великобритания ввела новые санкции против России за применение химического оружия

Правительство Великобритании ввело новые санкции против России в ответ на использование химического оружия.

Об этом говорится в официальном сообщении британского правительства.

Химическое оружие и санкции: кого наказала Великобритания из руководства РФ

В санкционный список попали:

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Научно-исследовательский институт прикладной химии РФ;

генерал-майор Алексей Ртищев, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) ВС РФ;

его заместитель Андрей Марченко.

В британском правительстве отмечают, что санкции стали реакцией на участие российских сил РХБО в подготовке и применении средств, связанных с химическим оружием.

Алексей Ртищев как один из ключевых командующих отвечает за подготовку войск к защите от оружия массового поражения и ликвидацию последствий его использования. С начала полномасштабной войны РФ против Украины подразделения РХБО активно действовали на оккупированных территориях, в частности под видом «дезактивации» объектов.

Это не первая волна санкций Великобритании за использование химического оружия — первые ограничения были введены еще в октябре 2024 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по представлению Национального банка подписал новый санкционный пакет. Ограничения отражаются на многих российских финансовых схемах, в частности криптовалютных.

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