С быстрым распространением нового штамма коронавируса Омикрон многие города по всему миру ограничили или вовсе отказались от празднования Нового года.

В Нью-Йорке, например, традиционное мероприятие на Таймс-сквер могло посетить значительно меньше людей, чем обычно. И каждый был обязан носить маску.

Как же страны мира встретили новый 2022 год:

Лондон

Фейерверки и световые шоу озарили ночное небо в Лондоне.

Гуляние на Трафальгарской площади отменили, как и большинство празднований по всей Великобритании.

NYE in London. What a show. #HappyNewYear pic.twitter.com/8icS75lyL0 — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) January 1, 2022

Австралия

Сидней вспыхнул фейерверками ровно в полночь. Шесть тонн салютов устроили захватывающую феерию над Сиднейским оперным театром и мостом Харбор-Бридж.

Fireworks are seen over Sydney Harbour during New Year’s Eve celebrations in Sydney, Australia.

#NYE2021, Happy New Year! pic.twitter.com/CBmdzRIeLY — Derek Momodu (@DelMody) December 31, 2021

На мероприятии было меньше зрителей, чем обычно, и большинство смотровых площадок были закрыты.

Северная Корея

Сотни людей собрались в столице Северной Кореи Пхеньяне, чтобы посмотреть фейерверк.

Китай

На материковом Китае правительство Шанхая отменило мероприятия, в том числе ежегодное световое шоу на реке Хуанпу в центре города, которое обычно привлекает сотни тысяч зрителей. Тем не менее люди гуляли на улицах.

New Year’s Eve party in Shanghai.???????????? pic.twitter.com/d7lC7Ja8xm — Sharing travel (@MyChinaTrip) January 1, 2022

В городе Ухань в небо запустили тысячи красочных воздушных шаров.

Гонконг встретил 2022 год масштабным фейерверком. Около 3 000 людей посетили новогодний концерт с участием местных знаменитостей, в том числе бойз-бэнда Mirror.

Таиланд

В Бангкоке фейерверк можно было наблюдать над рекой Чао Прайя, а дальнейшие торжества прошли на Пхукете, Паттайе и Ко Пангане.

Новогодние молитвы, которые обычно проводятся в буддийских храмах по всей стране, в этом году проводились онлайн.

Fireworks display during New Year’s eve celebration in Bangkok, Thailand. ???? Linda Khoo / BERNAMA pic.twitter.com/VJ3oPRAoow — BERNAMA (@bernamadotcom) December 31, 2021

Объединенные Арабские Эмираты

Жители и гости в Дубае могли наслаждаться масштабным и ярким фейерверком на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа.

Last night, New Year’s Eve, which was published from 2021 to 2022, was published. Burj Khalifa Dubai pic.twitter.com/Jq9M7gDopS — waleed shaker arab (@arab_valed) December 31, 2021

Греция

Ранее на этой неделе Греция ввела новые ограничения, связанные с распространением коронавируса, вынудив бары, ночные клубы и рестораны закрыться в полночь.

Однако было сделано исключение на канун Нового года, когда заведениям разрешили оставаться открытыми до 2 часов ночи.

Испания

Люди собрались на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, чтобы встретить Новый год. Накануне в стране зафиксировали рост случаев коронавируса.

????LIVE | Feliz año nuevo España! Madrid does its best to party amid scaled-down New Year celebrations.#HappyNewYearhttps://t.co/u38bcCUqjj https://t.co/v0lVV7bzOV — euronews (@euronews) December 31, 2021

Франция

Парижане встречали новый год на Елисейских полях. А ровно в полночь Эйфелева башня вспыхнула ярким фейерверком.

New Year’s Eve fireworks above the Eiffel Tower in Paris, France…

Photo by: Hôtel de Crillon pic.twitter.com/4V1wtwMdaX — René Champion (@ReneChampion1) January 1, 2022

Кения

Ровно в полночь красочный фейерверк осветил небо над 33-этажным офисным комплексом Old Mutual Tower в столице Найроби.