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Фейерверки и гуляния: как страны мира встречали Новый год

Марта Бондаренко редактор ленты
Фейерверки и гуляния: как страны мира встречали Новый год

С быстрым распространением нового штамма коронавируса Омикрон многие города по всему миру ограничили или вовсе отказались от празднования Нового года.

В Нью-Йорке, например, традиционное мероприятие на Таймс-сквер могло посетить значительно меньше людей, чем обычно. И каждый был обязан носить маску.

Как же страны мира встретили новый 2022 год:

Лондон

Фейерверки и световые шоу озарили ночное небо в Лондоне.

Гуляние на Трафальгарской площади отменили, как и большинство празднований по всей Великобритании.

Австралия

Сидней вспыхнул фейерверками ровно в полночь. Шесть тонн салютов устроили захватывающую феерию над Сиднейским оперным театром и мостом Харбор-Бридж.

На мероприятии было меньше зрителей, чем обычно, и большинство смотровых площадок были закрыты.

Северная Корея

Сотни людей собрались в столице Северной Кореи Пхеньяне, чтобы посмотреть фейерверк.

Китай

На материковом Китае правительство Шанхая отменило мероприятия, в том числе ежегодное световое шоу на реке Хуанпу в центре города, которое обычно привлекает сотни тысяч зрителей. Тем не менее люди гуляли на улицах.

В городе Ухань в небо запустили тысячи красочных воздушных шаров.

Гонконг встретил 2022 год масштабным фейерверком. Около 3 000 людей посетили новогодний концерт с участием местных знаменитостей, в том числе бойз-бэнда Mirror.

Таиланд

В Бангкоке фейерверк можно было наблюдать над рекой Чао Прайя, а дальнейшие торжества прошли на Пхукете, Паттайе и Ко Пангане.

Новогодние молитвы, которые обычно проводятся в буддийских храмах по всей стране, в этом году проводились онлайн.

Объединенные Арабские Эмираты

Жители и гости в Дубае могли наслаждаться масштабным и ярким фейерверком на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа.

Греция

Ранее на этой неделе Греция ввела новые ограничения, связанные с распространением коронавируса, вынудив бары, ночные клубы и рестораны закрыться в полночь.

Однако было сделано исключение на канун Нового года, когда заведениям разрешили оставаться открытыми до 2 часов ночи.

Испания

Люди собрались на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, чтобы встретить Новый год. Накануне в стране зафиксировали рост случаев коронавируса.

Франция

Парижане встречали новый год на Елисейских полях. А ровно в полночь Эйфелева башня вспыхнула ярким фейерверком.

Кения

Ровно в полночь красочный фейерверк осветил небо над 33-этажным офисным комплексом Old Mutual Tower в столице Найроби.

Источники: Sky News, NYT

Фото: Pexels

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