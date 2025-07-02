Нарушения во время мобилизации: более 50 работников ТЦК привлекли к ответственности

В 2025 году к омбудсмену поступило более 2 тыс. обращений из-за нарушения работниками ТЦК И СП прав военнообязанных и правил проведения мобилизационных действий.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен о привлечении работников ТЦК к ответственности

По словам омбудсмена, за 2024 год он получил более чем 3,5 тыс. обращений от граждан Украины о нарушении их прав во время мобилизации.

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— Мы всегда реагируем. Я вижу статистику, что увеличивается количество обращений, — утверждает Лубинец.

Например, в 2025 году омбудсмен уже получил более 2 тыс. обращений. По его словам, по каждому обращению автоматически открывается производство в институции.

Лубинец рассказал, что после этого направляются официально письма и требуются ответы.

Украинский омбудсмен заявил, что на основании их обращений открыты уголовные производства.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что более 50 работников ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности.

По его мнению, Россия может использовать кейсы о нарушении прав человека во время мобилизационных действий против Украины.

Именно поэтому Офис омбудсмена в основном реагирует в юридической плоскости, а не в публичной, объяснил Лубинец.

— Есть случаи, когда мои представители приезжают в помещения ТЦК и СП, помогают восстановить нарушенные права граждан Украины. Я не скажу, что каждое обращение находит признаки нарушения прав, — подчеркнул он.

Как утверждает омбудсмен, большое количество обращений после вмешательства разбирают, однако не находят нарушений прав. Но достаточно большое количество нарушенных прав все-таки остается, сказал Дмитрий Лубинец.

Источник : Укринформ

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