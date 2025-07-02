Индикатор Баффета: что это и какой показатель сейчас

В 2025 году индикатор Баффета находится на рекордном уровне — более 205 %. Этот показатель приближается к историческим максимумам и является самым дорогим уровнем в истории.

В частности высокие показатели наблюдались:

в период Пузыря доткомов — это экономический пузырь, который существовал в период примерно с 1995 по 2001 год. Кульминация произошла 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг отметки в 5132,52 пункта в течение торгов и упал до 5048,62 при закрытии;

перед глобальным финансовым кризисом в 2008 году;

на пике постковидного периода (2021 год).

По Баффету, все, что выше 100%, уже является перегретым рынком, а 205% — это сигнал для самых осторожных.

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Что такое индекс Баффета и какой он по состоянию на сейчас — читайте на Фактах ICTV.

Что такое индикатор Баффета простыми словами

Индикатор Баффета или индекс Баффета (Buffett Ratio) — это отношение общей капитализации фондового рынка США к ВВП страны. Проще говоря он показывает, сколько стоит весь рынок акций по сравнению с экономическим объемом страны.

Индикатор Баффета = Рыночная капитализация всех акций США / ВВП × 100%

Его популяризировал сам Уоррен Баффет, назвав отношение стоимости всех акций публичных компаний к валовому национальному продукту, выраженное в процентах, лучшим показателем того, насколько перегрет или недооценен рынок акций.

Индикатор Баффета оценивает общую стоимость фондового рынка относительно экономики. То есть он показывает:

значение индикатора до 73% — рынок сильно недооценен;

значение от 73% до 93% — рынок немного недооценен;

значение от 93% до 114% — справедливая цена;

значение от 114% до 135% — рынок слегка переоценен;

свыше 135% — рынок сильно переоценен, превышает историческую норму;

более 160-200% — значительное перенапряжение, потенциальное пузырьковое состояние.

Если посмотреть на данные прошлых лет, то индикатор Баффета обычно колеблется в районе 100%.

Значение опускалось ниже 30% только во время Великой Депрессии и в 1982 году. Пиковые же значения были перед крахом рынка (и началом Великой Депрессии) в 1929 году и во время бума доткомов в 2000 году.

На сегодняшний день значение индикатора Баффета превышает все его предыдущие пики.

Индикатор Баффета сейчас — какой показатель в начале июня и в другие месяцы

Текущий показатель индикатора Баффета составляет 205%-207,8%, таким образом, он сигнализирует о переоцененном рынке.

Индикатор Баффета, согласно обновленным данным по состоянию на 2 июля 2025 года, оценивался на уровне 207,2% (это соотношение рыночной капитализации к ВВП). То есть, общий индекс рынка составляет $62 072 млрд., что составляет около 207,2% от последнего зарегистрированного ВВП.

По состоянию на 30 июня 2025 индикатор Баффета составлял 206,5% (2.065), при среднем историческом показателе 154%.

По оценке Advisor Perspectives в начале мая этот показатель был 207,8 %.

По данным СМѴ / CurrentMarketValuation, по состоянию на 31 марта 2025 индикатор Баффета составлял 200 % ($59,1 трлн капитализации / $29,51 трлн ВВП).

График индикатора Баффета выглядит следующим образом:

Что такое индекс Баффета и какой он был в первой половине 2025 года можно узнать просмотрев видео:

Источник: Buffettindicator

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