Секретный самолет из Казахстана сел в Дубае: там расположена недвижимость семьи Назарбаева

Секретный авиаборт из столицы Казахстана Нур-Султан вечером 6 января приземлился в Дубае. Там расположена недвижимость, принадлежащая семье экс-президента Казахстана.

По данным журналистов-расследователей, борт E35L самолета Embraer Legacy 650 может принадлежать Национальной гвардии Казахстана.

Скорее всего, на его борту мог находиться и сам бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Собственные резиденции в Дубае имеют внук экс-президента Нурали Алиев и его зять Тимур Кулибаев. Также свое имение в крупнейшем городе ОАЭ имеет и бывший глава Комитета по нацбезопасности Казахстана Карим Масимов.

Назарбаев и Дубай

Днем 5 января, ссылаясь на источники в Министерстве иностранных дел, главный редактор российского радио Эхо Москвы Алексей Венедиктов сообщал, что Назарбаев готовится покинуть Казахстан “ради лечения”.

Отметим, что в июле 2020 года Нурсултан Назарбаев уже летал на “посткоронавирусную терапию” в клинику своего близкого друга шейха Мохаммеда, эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ.

По состоянию на вечер 6 января место нахождения бывшего президента Казахстана неизвестно.

Источник: The Insider