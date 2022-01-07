Сербия возмущена тем, что теннисисту Новаку Джоковичу запретили во въезде в Австралию из-за отсутствия у спортсмена вакцинации против коронавируса.

Президент Сербии Александр Вучич поговорил по телефону с теннисистом и сказал ему, что страна его поддерживает.

— Я только что закончил телефонный разговор с Новаком Джоковичем. Я сказал ему, что вся Сербия сейчас вместе с ним. Что власти примут все необходимые меры, чтобы задержание лучшего теннисиста мира было прекращено. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду, — написал Вучич в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ответил, что не будет никаких привилегий — правила есть правила.

Сербские средства массовой информации написали, что Джокович подвергается особому обращению — жестокому и необычному.

Таблоид Blic назвал отстранение Джоковича грязной политической игрой.

Ежедневная газета Kurir говорит, что обращение с игроком равносильно пыткам, поскольку он вынужден находиться в отеле, который используется как центр содержания под стражей для просителей убежища.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Мельбурн, однако будет вынужден покинуть Австралию из-за аннулированной визы.

Сербский теннисист должен был принять участие в первом в этом году турнире серии Grand Slam – Australian Open-2022.