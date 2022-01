Перша ракетка світу Новак Джокович прибув до Мельбурна, але найближчим часом буде змушений залишити кордони зеленого континенту через те, що його візу анулювали.

Сербський тенісист мав взяти участь у першому у цьому році турнірі серії Grand Slam – Australian Open-2022.

Напередодні організатори турніру повідомили, що йому можна буде взяти участь у змаганнях без обов’язкового щеплення проти коронавірусу. Це спричинило негативну реакцію серед австралійців.

За даними The Age і The Sydney Morning Herald, австралійські прикордонники анулювали його візу, коли той прямував до Австралії.

20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam планував в’їхати до Австралії за візою, яка не дозволяє медичні виключення через невакцинацію.

Виконувачка обов’язків міністра спорту штату Вікторія Джаала Пулфорд у середу у Twitter підтвердила, що уряд не підтримає заявку на візу Джоковича.

Update on #AusOpen2022…

The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.

We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.

1/2

— Jaala Pulford MP (@JaalaPulford) January 5, 2022