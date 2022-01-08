Главу Комитета нацбезопасности Казахстана арестовали по подозрению в госизмене

Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана, бывший премьер-министр страны Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене.

Мужчина вместе с предполагаемыми сообщниками помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба КНБ.

Правоохранители отказались разглашать подробности случившегося, ссылаясь на интересы следствия.

Масимова сняли с должности главы Комитета нацбезопасности в четверг, 6 января. При этом на совещании у президента страны Касым-Жомарта Токаева он еще присутствовал.

56-летний Масимов возглавлял КНБ с сентября 2016 года, тогда как кресло главы Кабмина он занимал — с 2007 года по 2012 год, а также с апреля 2014 года до сентября 2016 года. В общей сложности он находился в должности премьер-министра Казахстана в течение 7 лет.

В свою очередь бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев выдвинул предположение, что целью протестов было отстранение от власти Токаева.

— Была поставлена заговорщиками, на мой взгляд, цель — отстранить президента Токаева. Сделать так, как в Украине. Подобного масштаба переворот можно было совершить только в том случае, если в высших эшелонах власти были предатели, особенно это касается правоохранительной системы. Я обладаю эксклюзивной информацией. Например, за 40 минут до нападения на аэропорт в Алматы была дана команда полностью убрать оцепление и охрану, — сказал он.

По словам Ертысбаева, все виновные будут наказаны.

Он также добавил, что Назарбаев Казахстан не покидал, однако на публике он не появляется и не делает никаких заявлений из-за обострившихся проблем со здоровьем. При этом экс-чиновник отметил, что не обладает точной информацией, а лишь высказывает свое предположение.