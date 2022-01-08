В Казахстане уже неделю, с 1 января, продолжаются массовые акции протеста.

Изначальной причиной митингов стало резкое повышение цены на сжиженный газ вдвое, но вскоре они приобрели политический характер.

В четверг, 6 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи в решении ситуации организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В тот же день стало известно, что в ОДКБ приняли решение ввести в Казахстан коллективные так называемые миротворческие силы.

7 января стало известно, что руководителем военных сил ОДКБ в Казахстане сделали командующего воздушно-десантными войсками РФ, генерал-полковника Андрея Сердюкова, который в 2014 году возглавлял операцию по оккупации Крымского полуострова.

Подробнее о внутренних аспектах того, что происходило в Казахстане во время митингов, рассказали в комментариях Фактам ICTV очевидцы событий – руководитель неправительственной организации Международная правовая инициатива Амангельды Шорманбаев и студент четвертого курса университета КИМЭП Олжас Сулейманов.

Дни активных протестов

Правозащитник Амангельды Шорманбаев сообщил, что в последние четыре дня в Алматы совсем не было связи – ее включали лишь иногда. Еще хуже дела обстоят с интернетом.

– Что происходит можно понять, только если вы по улицам ходили. Связь между городами отсутствовала. Что творится в Астане, что в других областях – непонятно. Нас, по сути, жителей Алматы, взяли в заложники, отключив связь, – рассказал он.

Шорманбаев утверждает, что перестрелки в городе продолжаются и по сей день, но точное место дислокации понять, не выходя на улицы, сложно.

– Знакомые говорили, что на улице убили человека. Перестрелка откуда не возьмись, – сообщил он.

По словам правозащитника, нет никаких гарантий того, что если местный житель или гость города выйдет на улицу посреди дня, его не убьют – так как стрельба может возникнуть в любой момент и в любом месте.

– Сегодня президент Токаев, обозвал всех террористами, экстремистами. Взял всех одним махом протестующих и назвал бандитами. Президент конкретно никого не называет, но угрожает всем. И правозащитникам. Только сегодня узнал, что президент дал приказ стрелять войскам и полиции без предупреждения. Войска ОДКБ вошли, а мы только сейчас об этом узнали, – заявил Шорманбаев.

Но в то же время он уточнил, что 7 января в Алматы стало немного спокойнее.

Студент Олжас Сулейманов тоже сообщил, что на сегодняшний день ситуация на улицах начала улучшаться.

Он связал это с тем, что протестующие, по его информации, якобы отошли за город – но информацией о том, где именно они могут находиться, у него нет.

– Какие-то вспышки, атаки все еще есть, но они точечные, – заявил студент.

Четверокурсник рассказал, что в первые, самые активные дни, в его общежитии было слышно, как ведутся бои – стрельба, по его словам, звучала “каждую минуту”.

По словам Сулейманова, когда протестующие подошли особенно близко к общежитию университета, которое находится рядом с площадью, где проходили основные события – то охрана решила эвакуировать студентов в подвал университета.

– Стрельба была слышна рядом с ТЦ Колибри, которых находится в 200 м от университета. Это было очень неожиданно. Буквально в течение одной ночи мирный митинг превратился абсолютный хаос, – заявил он.

Ситуация с продуктами и магазинами

Правозащитник Шорманбаев рассказал, что с продуктами существуют сложности – они заканчиваются, и люди не могут по три-четыре дня безвылазно сидеть дома.

– Не в центре, подальше, но люди начинают выходить. Я за целый день яйца не смог найти. Передвигаться можно, но гарантий, что не начнется перестрелка, нет. По городу бегают люди, которые где-то что-то взяли. Крупные супермаркеты, заправки не работают. Банкоматы процентов 70 раскурочены. Платить безналично было невозможно. Только сегодня появилась возможность карточкой платить, – рассказал он.

Тем временем студент Олжас Сулейманов заявил, что продукты в магазинах на сегодняшний день найти можно, но многие магазины в Алмате перестали работать.

По словам Сулейманова, студенты посылают “гонцов” – друзей, которых просят принести необходимые товары.

Всю еду, которую приносят кому-то из студентов, делят на все общежитие.