У сербского теннисиста Новака Джоковича 16 декабря 2021 года диагностировали Covid-19. Это стало причиной для получения медотвода для вакцинации против коронавируса.

Об этом говорится в судебных материалах его адвокатов.

Лучший теннисист мира в настоящее время находится в иммиграционном центре, который обычно используют для просителей убежища, в преддверии судебного разбирательства в понедельник.

Джоковичу было отказано во въезде в Австралию после того, как он приземлился в Мельбурне, чтобы сыграть на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

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34-летний Джокович, который является противником вакцинации, получил разрешение на участие в турнире по медицинским показаниям, но это лишь вызвало гнев у многих австралийцев.

Еще в среду официальные лица Австралийской пограничной службы (ABF) заявили, что теннисист не смог по прибытии в Мельбурн предоставить надлежащие доказательства отсутствия вакцинации.

В судебных документах адвокатов Джоковича упоминается, что игроку была предоставлена ​​временная виза для въезда в страну, а Tennis Australia предоставила так называемое медицинское освобождение от вакцинации против Covid-19 из-за перенесенной недавно инфекции.