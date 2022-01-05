Австралийцы гневно отреагировали на новости о том, что теннисист Новак Джокович будет играть в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) после того, как его освободили от вакцинации.

Все игроки и персонал Australian Open должны быть вакцинированы или иметь освобождение, предоставленное независимой экспертной комиссией.

Джокович не предоставил информацию о том, делал ли прививки, а ранее заявлял, что против вакцинации.

Премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что сербский игрок должен будет по прибытии представить доказательства того, что он действительно освобожден от вакцинации по медицинским показаниям. Если данных будет недостаточно, он следующим самолетом полетит домой.

— Для Новака Джоковича не должно быть никаких особых правил. Никаких, — сказал премьер-министр.

Организаторы говорят, что к действующему чемпиону не уделяли особого внимания, но это решение привело многих австралийцев в ярость. На континенте сейчас наблюдаются десятки тысяч случаев заболевания Covid-19 после того, как страна выдержала некоторые из самых строгих карантинов в мире.

Более 90% населения Австралии старше 16 лет полностью вакцинировано.

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Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует 17 января в Мельбурне.

Многие австралийцы ранее обвиняли правительство в том, что оно позволяет богатым и знаменитым делать все, что им заблагорассудится, в то время как обычным людям приходится быть вдали от близких, особенно тех, кто болен.