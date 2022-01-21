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Нельзя предсказать – Белый дом о вероятных переговорах Байдена и Путина

Татьяна Забожко редактор ленты
Нельзя предсказать – Белый дом о вероятных переговорах Байдена и Путина

Белый дом пока не может предсказать, состоятся ли в ближайшее время переговоры президентов США и Российской Федерации.

Об этом во время брифинга 20 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, определяющей в этом вопросе станет встреча госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.

– Они обсудят, какие шаги в дальнейшем будут правильными, – уточнила пресс-секретарь.

Напомним, что свой визит в Женеву госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Бленкен назвал “дипломатической попыткой снизить напряжение вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины”.

Перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Блинкен посетил Киев, где провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

20 января Энтони Блинкен отправился в Германию на встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, чтобы обсудить недавние дипломатические переговоры с Россией и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.

Источник: White House

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