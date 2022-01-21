Белый дом пока не может предсказать, состоятся ли в ближайшее время переговоры президентов США и Российской Федерации.

Об этом во время брифинга 20 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, определяющей в этом вопросе станет встреча госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.

– Они обсудят, какие шаги в дальнейшем будут правильными, – уточнила пресс-секретарь.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/bdV7JEWrzH — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2022

Напомним, что свой визит в Женеву госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Бленкен назвал “дипломатической попыткой снизить напряжение вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины”.

Перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Блинкен посетил Киев, где провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

20 января Энтони Блинкен отправился в Германию на встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, чтобы обсудить недавние дипломатические переговоры с Россией и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.