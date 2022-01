Белый дом пока не может предсказать, состоятся ли в ближайшее время переговоры президентов США и Российской Федерации.

Об этом во время брифинга 20 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, определяющей в этом вопросе станет встреча госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.

— The White House (@WhiteHouse) January 20, 2022