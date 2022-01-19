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Факты / Мир / Мировые новости

Попытка снизить напряжение: Блинкен о визите в Киев и встрече с Лавровым в Женеве

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Ентоні Блінкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объяснил цель своего визита в Женеву, где встретится с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

— Я еду в Киев и Берлин, где встречусь с нашими партнерами и союзниками, а затем с моим российским коллегой в Женеве. Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российского военного могущества у границ Украины, – написал Блинкен в социальной сети Twitter.

Накануне стало известно о визите Энтони Блинкена в Киев, который состоится 19 января. В рамках поездки он также посетит Берлин и Женеву.

В Киеве он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой.

В ходе этих переговоров госсекретарь намерен подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Блинкен встретится с сотрудниками посольства США в Украине и их семьями. Госсекретарь проинформирует их о мерах, предпринятых Вашингтоном в случае дальнейшей эскалации со стороны РФ.

20 января Блинкен отправится в Берлин, где у него запланирована встреча с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

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Фото: Getty Images

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