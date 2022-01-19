Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объяснил цель своего визита в Женеву, где встретится с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

— Я еду в Киев и Берлин, где встречусь с нашими партнерами и союзниками, а затем с моим российским коллегой в Женеве. Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российского военного могущества у границ Украины, – написал Блинкен в социальной сети Twitter.

I’m traveling to Kyiv and Berlin, where I will meet with our partners and allies, before meeting with my Russian counterpart in Geneva. This is a diplomatic effort to de-escalate tensions surrounding the unprovoked Russian military build-up on Ukraine’s borders. pic.twitter.com/dAP2nkrXfK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 18, 2022

Накануне стало известно о визите Энтони Блинкена в Киев, который состоится 19 января. В рамках поездки он также посетит Берлин и Женеву.

В Киеве он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой.

В ходе этих переговоров госсекретарь намерен подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Блинкен встретится с сотрудниками посольства США в Украине и их семьями. Госсекретарь проинформирует их о мерах, предпринятых Вашингтоном в случае дальнейшей эскалации со стороны РФ.

20 января Блинкен отправится в Берлин, где у него запланирована встреча с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.