Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал Москву уменьшить напряжение, вызванное размещением российских войск вблизи украинской границы. Об этом немецкий канцлер заявил после совместной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьерами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем в Берлине.

Шольц в очередной раз отметил, что эскалация агрессии России против Украины приведет к очень тяжелым экономическим, политическим и стратегическим последствиям для Москвы.

– Мы ожидаем от Москвы четких шагов, чтобы снизить нынешнее напряжение в регионе. Деэскалация – это требование времени, – уверен канцлер Олаф Шольц.

Эстонский премьер Кая Каллас заявила, что любое проявление нерешительности или отсутствие единства в НАТО может дать России ложный сигнал.

Собеседники Шольца, в свою очередь, отметили необходимость дальнейшего укрепления восточных границ НАТО, повышения роли Германии в урегулировании конфликта с Россией и единства в рядах Североатлантического альянса.

Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что именно Германии следует взять на себя главную роль в объединении стран Евросоюза и НАТО.

Относительно стран Балтии Шольц сообщил, что в Литву будет направлен дополнительный контингент Бундесвера, численностью в 350 солдат и офицеров ФРГ.

Что касается вчерашних переговоров советников глав Нормандского формата, обсуждавших пути прекращения конфликта на Донбассе и разрешения кризиса, вызванного наращиванием российских войск вдоль украинских границ, то заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры не принесли никаких результатов. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

По словам Козака, на переговорах разрыв между сторонами был настолько велик, что они даже не смогли договориться о совместном заявлении.

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Он сказал, что переговоры между политическими советниками глав Нормандской четверки, скорее всего, будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут достаточный прогресс для подготовки к саммиту лидеров стран. А это, как уверяет Козак, в настоящее время нереально.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля приедет в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. А уже 15 февраля он улетит в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.