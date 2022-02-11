В Великобритании порекомендовали гражданам, находящимся сейчас на территории Украины, по возможности уехать из страны, пока для этого еще есть свободная возможность.

Иностранные СМИ предполагают, что такое решение было принято на фоне угрозы масштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

NEW: UK says “British nationals in Ukraine should leave now while commercial means are still available.” I’ve also learned UK Embassy in Kyiv is considering staff pullout announcement tonight. Will likely hinge on US announcement TK. Keep an eye on White House 2pm presser. pic.twitter.com/gnqcgNnmxE — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 11, 2022

Власти Великобритании рекомендовали отказаться от поездок в Украину. Соединенное Королевство вывозит сотрудников посольства из Киева, сообщает местное МИД.

Кроме того, Нидерланды, Южная Корея, Япония, Норвегия, Латвия, Черногория и Израиль призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины.

Украина дала России 48 часов на разъяснение военной активности возле границ страны, сообщил глава МИД Украины Кулеба.