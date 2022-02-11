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В Британии порекомендовали гражданам уехать из Украины из-за угрозы вторжения России

Юля Захарченко редактор ленты
Україна та Велика Британія

В Великобритании порекомендовали гражданам, находящимся сейчас на территории Украины, по возможности уехать из страны, пока для этого еще есть свободная возможность.

Иностранные СМИ предполагают, что такое решение было принято на фоне угрозы масштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Власти Великобритании рекомендовали отказаться от поездок в Украину. Соединенное Королевство вывозит сотрудников посольства из Киева, сообщает местное МИД.

Кроме того, Нидерланды, Южная Корея, Япония, Норвегия, Латвия, Черногория и Израиль призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины.

Украина дала России 48 часов на разъяснение военной активности возле границ страны, сообщил глава МИД Украины Кулеба.

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Фото: Depositphotos

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