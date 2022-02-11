48 часов на ответ: Украина требует от Кремля объяснить военную деятельность на границе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Украина требует от Кремля объяснений за военную деятельность в приграничных районах. На ответ у Москвы – 48 часов.

– Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму, – написал министр у себя в Twitter.

Он уточнил, что согласно положениям Венского документа, Кремль обязан:

предоставить точные районы проведения военной деятельности;

сообщить дату ее завершения;

пояснить наименование, подчиненность, количество военных формирований;

назвать типы вооружений и военной техники, участвующие в военной деятельности.

Кулеба добавил, что если Россия не ответит за 48 часов, или предоставит недостаточно или ненадлежащую информацию, Киев обратится к РФ и другим участникам Венского документа для созыва чрезвычайной встречи, на которой россияне должны будут объясниться.

– Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины, – резюмировал министр.

Что такое Венский документ

Венский документ по мерам доверия – это специальное международное соглашение, заключенное между странами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое предназначено в качестве меры доверия и безопасности в регионе.

Эту договоренность заключили еще в 1990 году, она обновлялась несколько раз. Последняя и действующая редакция – от 30 ноября 2011 года.

Венский документ заключен между 58 странами-участниками ОБСЕ, среди которых, в том числе, Украина и Российская Федерация.

Что предусматривает Венский документ

В соответствии с этой договоренностью страны-участники ОБСЕ каждый год обмениваются данными о военных силах, а также основных системах техники и вооружений. Они сообщают друг другу о своих планах в области обороны, о том, сколько денег выделяют на военный бюджет.

Венский документ регулирует механизм консультаций и сотрудничества в случаях необычной военной деятельности и в отношении опасных военных инцидентов.

Также он предусматривает, что для того, чтобы предотвратить опасную военную деятельность во время плановых учений, участники ОБСЕ не могут без предварительного оповещения разворачивать в зоне маневров более 9 тыс. солдат.

Это правило действует вне зависимости от того, о каких учениях идет речь.

Если же в них участвует даже на один взвод больше – страна обязана рассылать оповещения о таких учениях за 42 дня до их начала.