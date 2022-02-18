В четверг Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за то, чтобы выразить поддержку Украине и осудить военную агрессию России по отношению к Украине.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее президент Джо Байден заявил, что у США есть “все признаки потенциального нападения России на Украину в течение нескольких дней”. Это и послужило причиной принятия резолюции Сенатом.

Резолюция сенаторов не имеет законодательной силы, но она посылает официальные сигналы законодательному органу США о “непоколебимой поддержке Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины и осуждает наращивание российской военной мощи на границе с Украиной”.

Голосование было единогласным, без возражений или формального поименного голосования.