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Сенат США одобрил резолюцию относительно Украины с предупреждением для РФ

Марта Бондаренко редактор ленты
Сенат США

В четверг Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за то, чтобы выразить поддержку Украине и осудить военную агрессию России по отношению к Украине.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее президент Джо Байден заявил, что у США есть “все признаки потенциального нападения России на Украину в течение нескольких дней”. Это и послужило причиной принятия резолюции Сенатом.

Резолюция сенаторов не имеет законодательной силы, но она посылает официальные сигналы законодательному органу США о “непоколебимой поддержке Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины и осуждает наращивание российской военной мощи на границе с Украиной”.

Голосование было единогласным, без возражений или формального поименного голосования.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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