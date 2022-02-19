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Президент Франции проведет телефонные переговоры с Зеленским и Путиным

Марта Бондаренко редактор ленты
Емманюель Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет сегодня поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день Макрон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Поскольку страх перед российским вторжением в Украину становится все сильнее, президент Франции встретится со своим российским коллегой в воскресенье, на следующий день после звонка с лидером украинского государства Владимиром Зеленским.

Как сообщает телеканал BFMTV, это еще одна попытка дипломатии поскольку напряженность на границе с Украиной достигает пика.

— Риск растет, и мы должны действовать, чтобы не допустить момента, когда все изменится. Мы должны готовиться к открытому кризису, — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Источник: Le Figaro

Фото: Офис президента

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