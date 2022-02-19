Президент Франции Эммануэль Макрон проведет сегодня поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день Макрон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Поскольку страх перед российским вторжением в Украину становится все сильнее, президент Франции встретится со своим российским коллегой в воскресенье, на следующий день после звонка с лидером украинского государства Владимиром Зеленским.

Как сообщает телеканал BFMTV, это еще одна попытка дипломатии поскольку напряженность на границе с Украиной достигает пика.