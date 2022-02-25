Хватит разжигать войну: Литва запретила шесть телеканалов на русском языке

На фоне полномасштабного вторжения РФ вглубь территории Украины Литва запретила вещание шести телеканалов на русском языке.

Об этом говорится в заявлении Литовской комиссии по радио и телевидению. Причины более чем очевидны — разжигание войны и пропаганда.

В частности, на территории Литвы больше не будут работать телеканалы Россия 24, Белоруссия 24, НТВ Мир, РТР Планета, Первый балтийский канал и TVCI.

Решение вступило в силу в пятницу, 25 февраля: о сроках запрета вещания пропагандистских каналов власти Литвы сообщат позже.

Источник: LRT