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Хватит разжигать войну: Литва запретила шесть телеканалов на русском языке

Наташа Тарчевська редактор ленты
Литва

На фоне полномасштабного вторжения РФ вглубь территории Украины Литва запретила вещание шести телеканалов на русском языке.

Об этом говорится в заявлении Литовской комиссии по радио и телевидению. Причины более чем очевидны — разжигание войны и пропаганда.

В частности, на территории Литвы больше не будут работать телеканалы Россия 24, Белоруссия 24, НТВ Мир, РТР Планета, Первый балтийский канал и TVCI. 

Решение вступило в силу в пятницу, 25 февраля: о сроках запрета вещания пропагандистских каналов власти Литвы сообщат позже.

Источник: LRT

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