Формула-1 сообщила, что к концу сезона-2027 сократит максимальную дистанцию гонок на 15 км – с 305 км до 290 км.

Формула-1 изменит правила

Продолжительность гонок Гран-при по-прежнему не будет превышать двух часов, но в случае перерывов, вызванных дождем или авариями, со следующего года вместо нынешней максимальной трехчасовой продолжительности для завершения соревнований будет установлено “фиксированное время завершения”.

– Эти изменения были введены, чтобы обеспечить зрителям наилучшие возможности насладиться полноценной гонкой в случае перерывов, – говорится в заявлении руководящего органа FIA.

Также известно, что Гран-при Формулы-1 вернутся к своей стандартной дистанции в 2028 году.

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Фиксированное время окончания будет меняться от этапа к этапу в зависимости от местных условий. Например, во время ночных гонок у организаторов будет больше возможностей продлить соревнования до более позднего времени, чем во время дневных заездов с относительно ранним заходом солнца.

Дистанцию гонок решили сократить из-за изменения соотношения между мощностью двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя: в этом году оно составляет 53–47, в следующем году изменится на 58–42, а в 2028 году достигнет 60–40.

Это означает, что болиды будут потреблять больше топлива, и это вызвало беспокойство, когда выяснилось, что некоторые команды планировали использовать текущее шасси в следующем году в целях экономии средств.

Поскольку топливный бак расположен внутри шасси и его размер изменить невозможно, эти команды рисковали просто не доехать до финиша Гран-при с имеющимися топливными баками.

Напомним, ранее Формула-1 представила календарь на сезон-2027, в котором планируется провести 24 этапа.

Источник : BBC

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