Сполученные Штаты, возможно, сейчас как никогда близки к урегулированию войны в Украине за все время переговоров.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя недавний телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп о приближении к завершению войны в Украине

По словам американского президента, в конце прошлой недели он говорил с Владимиром Путиным о возможном прекращении российской войны против Украины.

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Трамп выразил уверенность, что переговорный процесс продвигается вперед.

— На днях я общался с Владимиром Путиным по поводу урегулирования его войны с Украиной. Кстати, думаю, мы приближаемся к этому. Возможно, сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо раньше, — заявил президент США.

Президент США также сообщил, что во время телефонного разговора попросил Путина освободить американского гражданина Стивена Габбарда, которого в России осудили по обвинению в наемничестве.

По словам Трампа, Путин согласился выполнить просьбу.

Американский президент отметил, что освобожденного гражданина уже встретили в России, а на момент его заявления тот возвращался в США вместе со специальным посланником Стивом Уиткоффом и семьей.

— Мы ничего не отдали взамен, что бывает крайне редко, — подчеркнул Трамп.

Он уточнил, что договоренность об освобождении удалось достичь во время телефонного разговора с Путиным в конце прошлой недели.

Журналисты также спросили у американского президента, считает ли он освобождение Габбарда гуманитарным шагом, как ранее заявил Уиткофф.

Трамп ответил, что такую оценку можно использовать, но не стал давать однозначной характеристики действиям российской стороны. Он напомнил, что Вашингтон продолжает переговоры с Москвой о прекращении войны в Украине.

Напомним, что 21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге назвал российского диктатора гуманистом.

Уиткофф также заявил о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Украине. В то же время, по сообщениям российских СМИ со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в Абу-Даби.