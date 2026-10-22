В ночь на 22 октября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 22 октября: что известно

В ночь на 22 октября, начиная с 18:00 21 октября, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине ракетами и ударными дронами.

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Во время атаки противник применил:

ракеты Искандер-М/ С-400/ Циркон/Оникс из Курской, Брянской и Ростовской областей РФ;

210 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия. Среди них 110 были реактивными.

Беспилотники запускали из районов Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Шаталово в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По данным Воздушных сил, основным направлением российского удара стал Киев.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 181 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дрон других типов.

Среди уничтоженных целей — 87 реактивных Shahed.

При этом попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 32 точках. Еще в восьми точках упали обломки сбитых целей.

Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины оставаются 10 ударных беспилотников. Силы обороны продолжают боевую работу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.