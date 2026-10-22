Нужно реальное давление на Россию, потому что РФ отвечает на переговоры баллистикой.

Об этом после российской атаки на Киев вечером 21 октября и ночью 22 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский об атаке на Украину 22 октября

Президент Украины сообщил, что с вечера 21 октября российские войска нанесли три волны баллистических ударов по столице.

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Комментируя обстрелы, Зеленский иронически назвал российскую сторону “гуманистами” (именно так на переговорах в Санкт-Петербурге 22 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф охарактеризовал российского диктатора Владимира Путина, — Ред.)

— Три волны баллистических ударов нанесли российские “гуманисты” по Киеву с вечера, — отметил президент.

По его словам, такие действия показывают, что Россия не изменила своего отношения к войне, несмотря на продолжение дипломатических контактов.

— Фактически сразу после очередных переговоров Россия нанесла показательный удар. Это значит, что в ее отношении ко всему происходящему нет настоящих изменений, — подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что дипломатические усилия по прекращению войны нужно продолжать. Однако, по его мнению, переговоры должны сопровождаться реальным давлением на Москву.

Президент подчеркнул, что для прекращения российских атак Украине нужны дополнительные средства защиты и возможности противостоять баллистическим ракетам.

В частности, Зеленский назвал усиление противовоздушной обороны, быструю поставку ракет для систем ПВО, возможность уничтожать пусковые установки баллистических ракет и санкционное давление на Россию.

— Когда российские баллистические ракеты становятся ответом на переговоры, нужно оказывать реальное давление на Россию, чтобы были предприняты другие шаги — шаги по прекращению убийств, — заявил он.

По мнению президента, именно такие меры могут заставить Россию перейти от ударов по украинским городам к реальным шагам по завершению войны.

Сыбига отреагировал на удары по Киеву 22 октября

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига также прокомментировал российскую атаку, упомянув недавние заявления о гуманизме российского диктатора Владимира Путина.

По словам главы МИД, в ночь на 22 октября жители Киева на собственном опыте почувствовали, как выглядит российский гуманизм.

Сыбига отметил, что российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами, нанося удары по энергетической инфраструктуре, медицинским учреждениям, торговым центрам и жилым районам.

Он также напомнил, что российским атакам подверглись и другие украинские города.

— Умиротворение, подхалимство и лесть не остановят эту войну. Только сила, — подчеркнул министр.

Напомним, что 21 октября специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге назвал российского диктатора гуманистом.

Во время беседы Уиткофф заявил, что выражает Путину уважение за гуманизм. Российский диктатор, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за внимание к переговорам по войне в Украине.

По сообщениям российских СМИ, следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в Абу-Даби.

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