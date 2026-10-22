Нужно реальное давление на Россию, потому что РФ отвечает на переговоры баллистикой.

Об этом после российской атаки на Киев вечером 21 октября и ночью 22 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский об атаке на Украину 22 октября

Президент Украины сообщил, что с вечера 21 октября российские войска нанесли три волны баллистических ударов по столице.

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Комментируя обстрелы, Зеленский иронически назвал российскую сторону “гуманистами” (именно так на переговорах в Санкт-Петербурге 22 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф охарактеризовал российского диктатора Владимира Путина, — Ред.)

— Три волны баллистических ударов нанесли российские “гуманисты” по Киеву с вечера, — отметил президент.

По его словам, такие действия показывают, что Россия не изменила своего отношения к войне, несмотря на продолжение дипломатических контактов.

Three waves of ballistic missiles have been launched at Kyiv by Russian “humanitarians” since yesterday evening. They used 21 missiles. Unfortunately, numerous sites across the city have been hit and damaged: ordinary residential buildings, energy facilities, infrastructure at one of the railway stations and the metro, shopping malls, and businesses. Even a monastery is among the damaged sites. Our emergency services are working at all the affected locations. Twelve of our regions came under Russian attack overnight. In Kyiv and across the regions, 34 people were injured, including five children. As of now, two people have been confirmed killed. My condolences to their families and loved ones. Almost immediately after another round of talks, Russia launched a pointed attack. This means there has been no real change in its attitude toward everything that is happening. It is important to keep trying to find the right solutions to end this war. But when Russia responds to negotiations with ballistic missiles, real pressure on Russia is needed to bring about different steps – steps toward ending the killing. Stronger air defenses and the rapid delivery of missiles, the ability to destroy ballistic missile launchers, sanctions over the war – all of this must be in place. I am grateful to everyone who sees the situation for what it is and acknowledges the reality. The aggressor deserves to be treated accordingly. Ukraine deserves support. People’s lives deserve protection. Thank you to everyone who stands with Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2026

— Фактически сразу после очередных переговоров Россия нанесла показательный удар. Это значит, что в ее отношении ко всему происходящему нет настоящих изменений, — подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что дипломатические усилия по прекращению войны нужно продолжать. Однако, по его мнению, переговоры должны сопровождаться реальным давлением на Москву.

Президент подчеркнул, что для прекращения российских атак Украине нужны дополнительные средства защиты и возможности противостоять баллистическим ракетам.

В частности, Зеленский назвал усиление противовоздушной обороны, быструю поставку ракет для систем ПВО, возможность уничтожать пусковые установки баллистических ракет и санкционное давление на Россию.

— Когда российские баллистические ракеты становятся ответом на переговоры, нужно оказывать реальное давление на Россию, чтобы были предприняты другие шаги — шаги по прекращению убийств, — заявил он.

По мнению президента, именно такие меры могут заставить Россию перейти от ударов по украинским городам к реальным шагам по завершению войны.

Сыбига отреагировал на удары по Киеву 22 октября

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига также прокомментировал российскую атаку, упомянув недавние заявления о гуманизме российского диктатора Владимира Путина.

По словам главы МИД, в ночь на 22 октября жители Киева на собственном опыте почувствовали, как выглядит российский гуманизм.

Сыбига отметил, что российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами, нанося удары по энергетической инфраструктуре, медицинским учреждениям, торговым центрам и жилым районам.

Он также напомнил, что российским атакам подверглись и другие украинские города.

— Умиротворение, подхалимство и лесть не остановят эту войну. Только сила, — подчеркнул министр.

Напомним, что 21 октября специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге назвал российского диктатора гуманистом.

Во время беседы Уиткофф заявил, что выражает Путину уважение за гуманизм. Российский диктатор, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за внимание к переговорам по войне в Украине.

По сообщениям российских СМИ, следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в Абу-Даби.

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