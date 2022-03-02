Четыре русских истребителя вошли в воздушное пространство Швеции. Информацию подтвердили вооруженные силы государства.

Речь идет о двух российских СУ 27 ​​и двух российских СУ 24. Причины нарушения воздушного пространства РФ, как и предполагалось, не сообщила.

– В свете текущей ситуации мы очень серьезно относимся к этому событию, – говорится в сообщении ВС Швеции.

Известно, что инцидент с нарушением воздушного пространства Швеции произошел над Балтийским морем. Оно было “непродолжительным” и произошло восточнее Готланда.

ВС Швеции назвали такие действия России “непрофессиональными и безответственными”.

Швеция и НАТО

Напомним, что в январе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг оценил перспективы дальнейшего сотрудничества НАТО со Швецией.

Он заверил, что Швеция вместе с Финляндией могут рассчитывать на скорейшее вступление в НАТО. Швеция в течение долгих лет остается близким партнером альянса и проводит совместные учения.

Процедуру вступления Швеции в НАТО можно начать только после подачи заявки. Власти Швеции по состоянию на начало марта этого еще не делали.

Источник: Forsvarsmakten