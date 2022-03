Румынский самолет МиГ-21 разбился в среду вечером после взлета с базы Михаила Когелничана для выполнения задач по воздушному патрулированию над Добруджей. Впоследствии вертолет IAR 330-Puma, который был отправлен на спасательную операцию МиГ-21, также потерпел крушение, и семь находившихся на его борту солдат погибли.

Как отметили в Министерстве национальной обороны Румынии, обе авиакатастрофы произошли в районе Черного моря, где находятся российские военные корабли.

Отмечается, что пилоту был 31 год, он был женат и не имел детей. Проходил службу пилотом с 2014 года и имел более 570 летных часов, из них около 420 на МиГ-21 Lancer.

В настоящее время комиссия Главного штаба ВВС Румынии и военная прокуратура Военного суда Констанцы продолжают расследование обстоятельств аварии.

Известно, что самолет выполнял задачи воздушного патрулирования над Добруджей.

Радиосвязь диспетчерской башни с разбившимся самолетом была потеряна в 20.00 по местному времени, а в 20.03 он исчезла с радаров.

На поиски самолета был отправлен вертолет IAR-330, также исчезнувший с радаров. Перед авиакатастрофой пилот вертолета сообщил о плохих погодных условиях и получил приказ вернуться на базу. В вертолете находились семь военнослужащих.

Румынские СМИ опубликовали видео с места, где потерпел авиакатастрофу спасатель вертолет.

