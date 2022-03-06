Госдепартамент США призывает своих граждан немедленно покинуть Россию.

Также просит людей не ездить в РФ “из-за неспровоцированного и необоснованного нападения российских военных на Украину”.

В Госдепе предупреждают о:

возможности преследования граждан США со стороны представителей российских правительственных служб безопасности,

ограниченных возможностях посольства оказывать помощь гражданам США в России,

терроризме,

ограниченных рейсах в и из России,

произвольном исполнении местного законодательства.

Гражданам США сообщают, что все еще доступны ограниченные варианты коммерческих рейсов, а наземные автомобильные и автобусные маршруты остаются открытыми.

– Если вы планируете остаться в России, знайте, что у посольства США есть серьезные ограничения по способности помогать гражданам Соединенных Штатов. Граждане США, которые могут выехать из России в другую страну и нуждаются в экстренной помощи по прибытии, могут обратиться в посольство или консульство США в этой стране, – объясняют в Госдепе.

Также обращают внимание американцев на то, что операции некоторых кредитных и дебетовых карт могут быть отклонены из-за санкций, наложенных на российские банки.

– Есть сообщения о нехватке наличных денег в России. Гражданам США следует создать альтернативный план доступа к деньгам и финансам, если они останутся в России, – говорится в инструкции.

Гражданам США, которые находятся в районах Российской Федерации, непосредственно граничащих с Украиной, или планирующих туда путешествовать, объясняют, что ситуация на границе опасна и непредсказуема.

– Настоятельно не рекомендуется путешествовать наземным транспортом из России в Украину. Кроме того, по всей России существует потенциал преследования иностранцев. Граждане США должны немедленно покинуть Россию с помощью ограниченных коммерческих возможностей, которые еще доступны, – говорится на сайте Госдепа.

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Источник: U.S. Department of State