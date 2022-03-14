В рамках эвакуации правительство Израиля разрешило впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, Израиль взял на себя благородную миссию быть посредником в поиске мира и завершении российской войны против Украины.

Кроме того, правительство Украины ведет интенсивные переговоры с Израилем относительно участия этой страны в гуманитарной помощи.

— На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и главой Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой. Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране, — подчеркнул Андрей Ермак.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию, что премьер Израиля Нафтали Беннет предложил президенту Зеленскому согласиться на условия России.

По его словам, наоборот, Израиль предложил РФ более адекватно оценивать события и свои агрессивные действия.