Израиль примет тысячи беженцев из Украины, не имеющих еврейских корней

Власти Израиля объявили о предоставлении временного убежища 5 тысячам украинских беженцев, не имеющих еврейских корней, и разрешит 20 тысячам украинцев, находившихся в Израиле до войны, большинство из которых прибыли нелегально и без виз, остаться до окончания боевых действий.

Как пишет NYT, это решение принято на фоне напряженных дебатов в Израиле и за рубежом о том, насколько широко страна должна открыть свои двери для тех, кто бежит от войны.

По данным Министерства внутренних дел Израиля, из пяти тысяч украинцев, которым будет предоставлено временное убежище, более 3450 человек прибыли в Израиль после начала войны 24 февраля, в то время как 151 обладателю украинского паспорта было отказано во въезде.

— Картины войны в Украине и страдания ее граждан потрясают душу и не позволяют нам оставаться равнодушными, — сказала министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед.

Однако она добавила, что Израиль не может продолжать принимать неограниченное количество украинцев.

Новые разрешения выдаются независимо от того, что около 200 тысяч украинцев имеют право на получение израильского гражданства в соответствии с израильским Законом о возвращении. Этот закон дает евреям иностранного происхождения или всем, у кого родители, бабушки, дедушки или супруги являются евреями, автоматическое право претендовать на израильское гражданство вместе со своими ближайшими родственниками.

Израиль готовится к интеграции до 100 тысяч иммигрантов из Украины и России, имеющих право на автоматическое получение гражданства, хотя невозможно определить, сколько их приедет.

Отметим, что на израильское правительство оказывают давление активисты из числа 1,2 миллиона русскоязычных жителей Израиля, требующие расширить доступ для беженцев из Украины. Около миллиона русскоязычных евреев и их родственников эмигрировали в Израиль после распада Советского Союза в 1990-х годах.