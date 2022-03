Федеральное бюро расследования США снова объявило в розыск крупного бенефициара путинского режима Евгения Пригожина.

Его обвиняют в заговоре в целях мошенничества, направленного против Соединенных Штатов.

Help #FBIWFO find Yevgeniy Viktorovich Prigozhin. He allegedly conspired to defraud the U.S. by interfering with the functions of the Federal Election Commission, Justice Department, and State Department. Visit https://t.co/t8G7LO4hxu to submit a tip. https://t.co/2FOGe2TRMH pic.twitter.com/jEcy76INcJ

— FBI Washington Field (@FBIWFO) March 25, 2022