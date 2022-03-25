Федеральное бюро расследования США снова объявило в розыск крупного бенефициара путинского режима Евгения Пригожина.

Его обвиняют в заговоре в целях мошенничества, направленного против Соединенных Штатов.

Help #FBIWFO find Yevgeniy Viktorovich Prigozhin. He allegedly conspired to defraud the U.S. by interfering with the functions of the Federal Election Commission, Justice Department, and State Department. Visit https://t.co/t8G7LO4hxu to submit a tip. https://t.co/2FOGe2TRMH pic.twitter.com/jEcy76INcJ — FBI Washington Field (@FBIWFO) March 25, 2022

Бюро объявило вознаграждение в размере до $250 тыс. за сведения, которые могут привести к аресту Пригожина.

— ФБР разыскивает Евгения Викторовича Пригожина за то, что в период с начала 2014 года по 16 февраля 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, он вероятно был причастен к преступному сговору, целью которого было совершение мошенничества против США путем создания условий, которые ослабили, создали препятствия или подорвали законную деятельность Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции и Госдепа США, — сообщают в ФБР.

Пригожин был основным источником финансирования деятельности компании Агентство интернет-исследований (IRA), которая находится в Санкт-Петербурге.

Следствием также считается, что Пригожин руководил и одобрял оперативную деятельность компании по вмешательству в политический и избирательный процесс США, включая приобретение американского компьютерного серверного пространства, создание сотен несуществующих виртуальных лиц и использование незаконно присвоенной идентификационной информации лиц из США.

Целью этой деятельности было влияние на мнение значительного количества американцев с последующей целью вмешательства в политическую систему США, включая в ход президентских выборов 2016 года.

16 февраля 2018 Федеральный окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, выдал ордер на арест Евгения Викторовича Пригожина после того, как ему были предъявлены обвинения в вступлении в преступный сговор с целью совершения мошенничества против США.

Источник: FBI

Фото: FBI